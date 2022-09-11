В Амурской области полиция следит за 34 тысячами иностранцев

Ежегодно сотрудники подразделений по вопросам миграции системы МВД России отмечают свой профессиональный праздник 11 сентября. В этом году исполняется 303 года со дня их образования. Региональная полиция привела ряд любопытных цифр.

По состоянию на 1 августа 2022 года на территории Амурской области находится порядка 34 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Большая их часть работает в Свободненском районе на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и космодрома Восточный. В январе-июле иностранным гражданам выдано 14 599 патентов и 5 486 разрешений на работу. За тот же период им выдано 356 разрешений на временное проживание. Желающим остаться на постоянное жительство – 336 видов на жительство.

В целях выявления нарушений миграционного законодательства сотрудниками подразделений области за 7 месяцев 2022 года пресечено 2 394 административных правонарушений по линии иммиграционного контроля.

Что касается выполнения госпрограммы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, то в 2022 году выдано 123 свидетельства участника этой программы. Всего с 2006 года по данной программе в Амурскую область переехали 6 282 соотечественника.

В текущем году значительно сокращены сроки выдачи паспортов – до пяти рабочих дней, и сроки регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства – до одного рабочего дня, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Справка АИ

День празднования – 11 сентября – учреждён не случайно. Основы паспортизации нашего государства были заложены ещё Петром I, который подписал соответствующий указ 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю).