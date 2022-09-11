В Благовещенске ряд автобусов изменит схему движения

Перекрёсток Горького – Театральная подрядчик уже заасфальтировал, сейчас работы начинаются на перекрёстке Горького – Чайковского. В связи с этим с 11 сентября временно изменятся схемы маршрутов №№ 2/2А, 3, 5, 24, 25, 30, 31, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Измененная схема маршрутов: Маршрут № 2/2А: улица Амурская – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту; Маршрут № 3: улица Горького – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту; Маршрут № 5: улица Горького – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»); Маршрут № 24: улица Амурская – улица Чайковского – улица Зейская – улица Театральная – далее по маршруту; Маршрут № 25: улица Театральная – улица Зейская – улица Чайковского – улица Амурская – далее по маршруту; Маршрут № 30: улица Чайковского – улица Амурская – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту; Маршрут № 31: улица Чайковского – улица Октябрьская – улица Театральная – улица Амурская – улица Чайковского – улица Зейская – улица Пушкина – улица Амурская – далее по маршруту; После окончания работ автобусы вернутся на прежние схемы движения. Точной даты окончания работ в мэрии пока не называют. Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

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Дарья Клатаевская