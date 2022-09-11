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11сентября
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сегодня, 11:45 0

В Благовещенске ряд автобусов изменит схему движения

Перекресток Горького – Чайковского заасфальтируют

В Благовещенске ряд автобусов изменит схему движения
Фото: Амур.инфо

Перекрёсток Горького – Театральная подрядчик уже заасфальтировал, сейчас работы начинаются на перекрёстке Горького – Чайковского. В связи с этим с 11 сентября временно изменятся схемы маршрутов №№ 2/2А, 3, 5, 24, 25, 30, 31, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Измененная схема маршрутов:

Маршрут № 2/2А: улица Амурская – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту;

Маршрут № 3: улица Горького – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту;

Маршрут № 5: улица Горького – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»);

Маршрут № 24: улица Амурская – улица Чайковского – улица Зейская – улица Театральная – далее по маршруту;

Маршрут № 25: улица Театральная – улица Зейская – улица Чайковского – улица Амурская – далее по маршруту;

Маршрут № 30: улица Чайковского – улица Амурская – улица Театральная – улица Октябрьская – улица Чайковского – далее по маршруту;

Маршрут № 31: улица Чайковского – улица Октябрьская – улица Театральная – улица Амурская – улица Чайковского – улица Зейская – улица Пушкина – улица Амурская – далее по маршруту;

После окончания работ автобусы вернутся на прежние схемы движения. Точной даты окончания работ в мэрии пока не называют.

Фото: Пресс-служба администрации Благовещенска

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#дороги #транспорт

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