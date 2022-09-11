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11сентября
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сегодня, 10:44 0

В Благовещенске покрасили сердце

Арт-объект на набережной обновили сотрудники ГСТК

В Благовещенске покрасили сердце
Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

Рабочие подразделения ГСТК «Город берегу» продолжают работы на набережной, удаляют надписи и красят арт-объекты. Полюбившееся многим красное сердце заиграло по-новому.

Кроме того, работники очистили прилотковую часть дороги по Студенческой от Энергетической до Игнатьевского шоссе, замели тротуары на улицах Зейской и Амурской.

Также были проведены ямочный ремонт и вакуумная очистка прилотковой части дороги в разных частях города, заметание и мойка проезжей части, мойка леерного ограждения, профилирование гравийных дорог. Продолжается скос травы и полив дорог, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска

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#дороги #мэрия

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