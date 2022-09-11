В Благовещенске покрасили сердце

Рабочие подразделения ГСТК «Город берегу» продолжают работы на набережной, удаляют надписи и красят арт-объекты. Полюбившееся многим красное сердце заиграло по-новому.

Кроме того, работники очистили прилотковую часть дороги по Студенческой от Энергетической до Игнатьевского шоссе, замели тротуары на улицах Зейской и Амурской.



Также были проведены ямочный ремонт и вакуумная очистка прилотковой части дороги в разных частях города, заметание и мойка проезжей части, мойка леерного ограждения, профилирование гравийных дорог. Продолжается скос травы и полив дорог, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Фото: пресс-служба администрации города Благовещенска