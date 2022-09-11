Автомобилисты перестали покупать страховые полисы ОСАГО

Доля транспортных средств, на которые не оформлен полис ОСАГО, выросла во II квартале 2022 года, отмечают аналитики «АльфаСтрахования».

— По нашим оценкам, до 25 % автомобилистов в целом по стране ездят без ОСАГО. И мы опасаемся, что вернёмся к тем временам, когда ДТП «урегулировались» разборками на дорогах, так как в случае аварии с бесполисным водителем пострадавшая сторона остается ни с чем, – отметил директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

По его словам, переломить эту тенденцию может повышение штрафа за езду без полиса, который, несмотря на рост стоимости автомобилей, не менялся уже на протяжении десяти лет. Поэтому для ряда категорий водителей дешевле оплатить несколько раз в год штраф, чем приобрести полис.

С этими выводами не согласны в Российском союзе автостраховщиков.

— Выводы о количестве автовладельцев, передвигающихся по дорогам без полисов ОСАГО, сделанные на основании сравнения количества договоров ОСАГО с количеством зарегистрированных в ГИБДД транспортных средств, заведомо неверны, – считают в Российском союзе автостраховщиков. – Поскольку среди зарегистрированных транспортных средств велико количество неэксплуатируемых транспортных средств, корректно оценить которое не представляется возможным.

Эксперты скептически относятся к заявлениям страховщиков и РСА о том, что значительная часть машин просто не эксплуатируется, поэтому на них и не оформлены полисы ОСАГО.

— Следуя этой логике, получается, что больше половины зарегистрированных автомобилей на Камчатке стоят вмороженные в лед, а в ряде регионов Северного Кавказа, видимо, припаркованы в пещерах и ущельях. Конечно же, это не так: машины там эксплуатируются, но водители ездят на них без страховок, – заявил «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его мнению, из-за постоянного увеличения стоимости полиса, а также занижения размера выплат многие автовладельцы разочаровались в «автогражданке».

— Не веря в ОСАГО, значительная часть водителей предпочитает ездить вообще без полиса. Тем более что штраф в 800 рублей за его отсутствие несопоставим с затратами на покупку страховки, – резюмировал вице-президент НАС.