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11сентября
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сегодня, 08:09 0

В России введут ограничения для самокатчиков

Их заставят спешиваться на пешеходных переходах

В России введут ограничения для самокатчиков
Фото: Амур.инфо

Минтранс России намерен запретить пересекать дороги по пешеходным переходам на самокатах, в связи с чем подготовил проект постановления.

В ведомстве указывают, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. При этом сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией, пишет РИА «Новости».

— Ведётся подготовка к внесению проекта постановления в правительство РФ, – заявили в Минтрансе.

Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым.

В апреле Верховный суд России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным. При этом суд отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта: самокаты, моноколёса и подобные устройства, которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.

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#дороги #закон #транспорт

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