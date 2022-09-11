В России введут ограничения для самокатчиков

Минтранс России намерен запретить пересекать дороги по пешеходным переходам на самокатах, в связи с чем подготовил проект постановления.

В ведомстве указывают, что такая мера создаст безопасные условия в зоне пешеходных переходов. При этом сам проект постановления уже рассмотрен и одобрен подкомиссией, пишет РИА «Новости».

— Ведётся подготовка к внесению проекта постановления в правительство РФ, – заявили в Минтрансе.

Проектом постановления для лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, предусмотрен запрет пересечения дороги по пешеходным переходам, в том числе нерегулируемым.

В апреле Верховный суд России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным. При этом суд отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта: самокаты, моноколёса и подобные устройства, которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами.