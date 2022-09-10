Василий Орлов предложил открыть школы креативных индустрий в городах Амурской области

Единственная в Приамурье школа креативных индустрий сегодня начала свою работу. На её уроках побывал губернатор Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.

Набор этого года – 120 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В первый год ребята попробуют себя во всех четырёх направлениях, на второй год выберут понравившуюся дисциплину для углубленного изучения.

Все занятия в Школе креативных индустрий – это практический опыт, которым поделятся молодые педагоги. Работать школьники будут на современном оборудовании, закупленном на средства федерального и регионального бюджетов.

Школа креативных индустрий в Благовещенске появилась благодаря победе Амурской области в конкурсе на создание современного образовательного пространства для активной молодежи. Проект минкультуры России реализуется на базе амурского областного дома народного творчества.

Фото: правительство Амурской области

— Приятно впечатлён тем, что увидел здесь: школа креативных индустрий объединила цифровые технологии, творчество, искусство. Классы оснащены по последнему слову техники. А главное, что дети очень увлечены. В течение двух лет ребята будут бесплатно учиться фото-видео производству, дизайну, звукорежиссуре и электронной музыке. Такой опыт работы с молодёжью нужно применить и в других городах области, – сказал губернатор Василий Орлов.