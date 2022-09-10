Сразу 10 автобусных рейсов Благовещенска будут доезжать только до областной больницы

Ремонтные дорожные работы в областной столице активно продолжаются. Как следствие, временно меняются схемы движения автобусных маршрутов.

Так, 12 сентября в связи с перекрытием улицы Воронкова конечным остановочным пунктом маршрутов №№ 2К/2Кт, 4, 11, 24, 25, 30, 36/36(О), 44 определена остановка «Областная больница». В сторону Тепличного автобусы уже не поедут. Неудобства, как обещает администрация Благовещенска, будут недолгими: на следующий день этот участок откроют.

Фото: администрация Благовещенска

С шести утра 12 сентября до шести утра 13 сентября дорожники перекроют движение в районе перекрестка Мухина – Пролетарская. На сутки изменят схемы движения маршруты №№ 11, 36/36(О), 38/38(А), 44.

Изменённая схема движения маршрута № 11: улицы Мухина – Заводская – Калинина – Горького – Комсомольская – Зейская – Мухина – Ленина – далее по маршруту.

Изменённая схема движения маршрута №№ 36/36(О), 38/38(А), 44: улицы Мухина – Заводская – Калинина – далее по маршруту.

Фото: администрация Благовещенска

С 12 по 14 сентября будет перекрыт участок улицы Горького в районе пересечения с улицей Комсомольской. Это приведет к двухдневному изменению схем движения шести автобусных маршрутов: №№ К, 3, 9, 28, 36/36(О).

Изменённая схема движения маршрута № К: улицы Амурская – Новая – Северная – Загородная – Красноармейская – Больничная – Горького – Артиллерийская – Ленина – далее по маршруту.

В обратном направлении: улицы Ленина – Артиллерийская – Горького – Больничная – Красноармейская – Загородная – Северная – Новая – Красноармейская – Артиллерийская –Амурская – далее по маршруту.

Изменённая схема движения маршрута № 3: улицы Амурская – Артиллерийская – Горького – далее по маршруту.

Изменённая схема движения маршрутов №№ 9, 28, 36/36(О): улицы Горького – Артиллерийская – Амурская – Комсомольская – Горького – далее по маршруту.

Фото: администрация Благовещенска

Администрация Благовещенска просит горожан заранее планировать маршрут, чтобы располагать своим временем.