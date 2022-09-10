Василий Орлов поздравил новобранцев ДВОКУ с принятием присяги

После прохождения первоначальной военной подготовки на полигоне училища курсанты ДВОКУ дали клятву Родине.

— В жизни каждого человека есть даты, которые остаются в памяти навсегда. И сегодня для вас такой день. Россия всегда гордилась своими защитниками, героями. Мы с особым уважением относимся к нашему прославленному ДВОКУ, с гордостью следим за судьбами и карьерой всех его выпускников. В ближайшие несколько лет вам предстоит непростой период обучения. Преподавательский состав научит вас всем тонкостям военной науки. Возможно, эти знания пригодятся вам в реальных боевых условиях, спасут жизни ваших подчиненных, помогут выполнить поставленные боевые задачи. Желаю всем вам успеха в обучении и в дальнейшей службе, – поздравил будущих офицеров Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области