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10сентября
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сегодня, 17:02 0

Василий Орлов поздравил новобранцев ДВОКУ с принятием присяги

Событие состоялось сегодня на строевом плацу

Василий Орлов поздравил новобранцев ДВОКУ с принятием присяги
Фото: правительство Амурской области

Одно из самых торжественных событий для первокурсников ДВОКУ состоялось сегодня на строевом плацу учебного заведения. В торжественных мероприятиях приведения к военной присяге курсантов принял участие губернатор области Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

После прохождения первоначальной военной подготовки на полигоне училища курсанты ДВОКУ дали клятву Родине.

— В жизни каждого человека есть даты, которые остаются в памяти навсегда. И сегодня для вас такой день. Россия всегда гордилась своими защитниками, героями. Мы с особым уважением относимся к нашему прославленному ДВОКУ, с гордостью следим за судьбами и карьерой всех его выпускников. В ближайшие несколько лет вам предстоит непростой период обучения. Преподавательский состав научит вас всем тонкостям военной науки. Возможно, эти знания пригодятся вам в реальных боевых условиях, спасут жизни ваших подчиненных, помогут выполнить поставленные боевые задачи. Желаю всем вам успеха в обучении и в дальнейшей службе, – поздравил будущих офицеров Василий Орлов.

Фото: правительство Амурской области

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#губернатор #областная власть #праздники

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