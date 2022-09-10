Подрядчик так и не начал установку светофора в Благовещенске

До конца сентября на сложном перекрёстке Театральной и Драгошевского должен начать работать светофор, но подрядчик до сих пор не приступил к работе, написал в своём телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Установить электронный регулировщик просили сами местные жители. Тогда мэр дал обещание, что светофор появится. Деньги выделили, контракт с подрядной организацией заключили, только вот работы никак не начнутся.

— К вопросу о том, почему не расторгаем в таких случаях контракты. До истечения срока не можем, закон в таких случаях на стороне исполнителя. Штрафы и пени также не помогают ускорить процесс, – объяснил мэр.

Ситуацию мэрия держит на контроле.