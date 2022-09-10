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10сентября
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сегодня, 15:30 0

В Благовещенске прошёл «Албазинский штурм»

В ходе манёвров разыграли пять сценариев

В Благовещенске прошёл «Албазинский штурм»
Фото: Амур.инфо

10 сентября в Благовещенске по адресу улица Чайковского, 90 прошли манёвры «Албазинский штурм». В командных боях сошлись ребята амурского регионального отделения ФСМБР, амурской региональной федерации КЕНДО и юные казаки из кружка «Зелёный Клин», сообщает центр содействия развитию науки, культуры и спорта «История плюс».

После регистрации участников манёвров распределили по командам, провели разминку и инструктаж по технике безопасности, а затем разыграли пять сценариев.

Ребята участвовали в боях за флаги, защите командира, боях за ясачный сундук, «стенка на стенку» и «все против всех».

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Кроме того, параллельно с боями для гостей работала точка стрельбы из лука и фотозона. Также желающие могли посмотреть на модели катапульт.

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

Фото: Амур.инфо

В завершение «Албазинского штурма» участники получили благодарности.

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#дети #спорт

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