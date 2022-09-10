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сегодня, 13:10 0

В Благовещенском районе произошло ДТП с пострадавшими

Обстоятельства устанавливаются

В Благовещенском районе произошло ДТП с пострадавшими
Фото: Autoroad.blg

Утром 10 сентября в сети появилась информация о ДТП на трассе Благовещенск – Аэропорт, где автомобиль Toyota Vish вылетел в кювет. Нам месте работают медики, сообщается в телеграм-канале «Autoroad.blg».

Информацию подтвердили в полиции.

— 10 сентября в 07:35 на автодороге Благовещенск – Бибиково произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Vish. В результате ДТП два человека получили травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, – комментируют в областном отделении ГИБДД.

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#Благрайон #дороги #ДТП #происшествия

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