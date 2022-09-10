В Благовещенском районе произошло ДТП с пострадавшими

Информацию подтвердили в полиции.

— 10 сентября в 07:35 на автодороге Благовещенск – Бибиково произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Vish. В результате ДТП два человека получили травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, – комментируют в областном отделении ГИБДД.