Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:42 0

В Благовещенске первокурсники ДВОКУ приняли присягу

Клятву дали более 200 будущих офицеров

В Благовещенске первокурсники ДВОКУ приняли присягу
Фото: законодательное собрание Амурской области

Сегодня, 10 сентября, на плацу Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) прошла торжественная церемония принятия военной присяги первокурсниками. Клятву на верность Родине дали более 200 будущих офицеров, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области.

— Решив стать профессиональным защитником Отечества, вы приняли на себя ответственность за весь российский народ. И от того, насколько каждый из вас овладеет теоретическими и практическими знаниями, будет зависеть безопасность нашей страны. Пусть присяга станет для вас нравственным ориентиром на всю жизнь. Желаю, чтобы вы не отступали от нее ни при каких обстоятельствах всю службу. С честью следовали ей, выполняя боевые задачи и соблюдая армейские традиции, заложенные в стенах родного училища, – поздравил курсантов председатель законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.

Также курсантов поздравили начальник училища генерал-майор Валерий Шарагов, представители областного правительства и администрации города, родители и почётные гости.

Фото: законодательное собрание Амурской области

В течение месяца новобранцы осваивали азы службы на полигоне училища: инженерную, медицинскую, тактическую подготовки, РХБЗ, боевую стрельбу из автомата и другие направления. Прошли испытание «обкатка танками» и совершили многокилометровый марш-бросок в составе подразделений.

Большая часть курсантов получит высшее образование, 24 человека – среднее специальное.

Просмотров всего: 98

#губернатор #заксобрание #мэрия #областная власть #праздники #студенты

распечатать


Общество

В Тынде гостей фестиваля накормили 11-метровым брусничным пирогом
Власть

Для губернаторов разработали стандарт работы в интернете
Общество

В амурской столице изменится схема движения 11 автобусных маршрутов

Общество

В Благовещенске открыли первый в области Дом Юнармии