В Благовещенске первокурсники ДВОКУ приняли присягу
Клятву дали более 200 будущих офицеров
Сегодня, 10 сентября, на плацу Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) прошла торжественная церемония принятия военной присяги первокурсниками. Клятву на верность Родине дали более 200 будущих офицеров, сообщает пресс-служба заксобрания Амурской области.
— Решив стать профессиональным защитником Отечества, вы приняли на себя ответственность за весь российский народ. И от того, насколько каждый из вас овладеет теоретическими и практическими знаниями, будет зависеть безопасность нашей страны. Пусть присяга станет для вас нравственным ориентиром на всю жизнь. Желаю, чтобы вы не отступали от нее ни при каких обстоятельствах всю службу. С честью следовали ей, выполняя боевые задачи и соблюдая армейские традиции, заложенные в стенах родного училища, – поздравил курсантов председатель законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов.
Также курсантов поздравили начальник училища генерал-майор Валерий Шарагов, представители областного правительства и администрации города, родители и почётные гости.
Фото: законодательное собрание Амурской области
В течение месяца новобранцы осваивали азы службы на полигоне училища: инженерную, медицинскую, тактическую подготовки, РХБЗ, боевую стрельбу из автомата и другие направления. Прошли испытание «обкатка танками» и совершили многокилометровый марш-бросок в составе подразделений.
Большая часть курсантов получит высшее образование, 24 человека – среднее специальное.
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