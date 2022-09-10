За безопасностью во время единого дня голосования будет следить МЧС

11 сентября во время единого дня голосования обеспечение безопасности находится на контроле Главного управления МЧС России по Амурской области, сообщили в ведомстве.

На территории области будут работать 285 избирательных участков. Все места для голосования проверили, нарушений требований пожарной безопасности не нашли. Также инспекторы отработали действия по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

За безопасность в день единого голосования будут отвечать 172 человека и 54 единицы техники, которые будут готовы к немедленному реагированию.