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10сентября
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сегодня, 14:14 0

За безопасностью во время единого дня голосования будет следить МЧС

Область готовится к 11 сентября

За безопасностью во время единого дня голосования будет следить МЧС
Фото: МЧС России Главное управление по Амурской области

11 сентября во время единого дня голосования обеспечение безопасности находится на контроле Главного управления МЧС России по Амурской области, сообщили в ведомстве.

На территории области будут работать 285 избирательных участков. Все места для голосования проверили, нарушений требований пожарной безопасности не нашли. Также инспекторы отработали действия по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

За безопасность в день единого голосования будут отвечать 172 человека и 54 единицы техники, которые будут готовы к немедленному реагированию.

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#МЧС #выборы #областная власть

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