В Благовещенске прошли областные соревнования по водно-моторному спорту

В пятницу, 9 сентября, в Благовещенске на реке Зее состоялись областные соревнования по водно-моторному спорту. В них приняли участие команды государственной инспекции по маломерным судам и команды поисково-спасательных отрядов области, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Основная задача этих соревнований – совершенствование практических навыков и умений личного состава подразделений в управлении различными типами маломерных судов, а также оказания первой помощи пострадавшим на воде.

В состязании участвовали четыре команды: центра ГИМС, поисково-спасательных отрядов главного управления МЧС России по Амурской области, управления по делам ГО ЧС города Благовещенска и команда Амурского Центра ГЗиПБ.

Видео: главное управление МЧС России по Амурской области

— Это не первые соревнования по водно-моторному спорту. Участники продемонстрировали профессионализм в маневрировании на моторных лодках и гидроциклах, командной эстафете, в спасении утопающего и оказании первой помощи, – рассказал исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.

Фото: главное управление МЧС России по Амурской области

Лучшее время на этапах «Проверка теоретических знаний» и «Скоростное маневрирование на гидроцикле» показал старший госинспектор ГИМС Игорь Лукьянов, а на третьем этапе «Скоростное маневрирование на мотолодках» спасатель амурского управления МЧС Олег Михеев.

Видео: главное управление МЧС России по Амурской области

Первое место в соревнованиях завоевала команда поисково-спасательного отряда Благовещенска, второе – центр ГИМС главного управления МЧС России по Амурской области, третье – спасатели Амурского центра ГЗиПБ.

Видео: главное управление МЧС России по Амурской области

В торжественной обстановке все команды наградили грамотами, дипломами, кубками и медалями.