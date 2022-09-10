Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:50 0

В Благовещенске прошли областные соревнования по водно-моторному спорту

Соревновались четыре команды спасателей

В Благовещенске прошли областные соревнования по водно-моторному спорту
Фото: главное управление МЧС России по Амурской области

В пятницу, 9 сентября, в Благовещенске на реке Зее состоялись областные соревнования по водно-моторному спорту. В них приняли участие команды государственной инспекции по маломерным судам и команды поисково-спасательных отрядов области, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

Основная задача этих соревнований – совершенствование практических навыков и умений личного состава подразделений в управлении различными типами маломерных судов, а также оказания первой помощи пострадавшим на воде.

В состязании участвовали четыре команды: центра ГИМС, поисково-спасательных отрядов главного управления МЧС России по Амурской области, управления по делам ГО ЧС города Благовещенска и команда Амурского Центра ГЗиПБ.

Видео: главное управление МЧС России по Амурской области

— Это не первые соревнования по водно-моторному спорту. Участники продемонстрировали профессионализм в маневрировании на моторных лодках и гидроциклах, командной эстафете, в спасении утопающего и оказании первой помощи, – рассказал исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Амурской области Владислав Бордунов.

Фото: главное управление МЧС России по Амурской области

Лучшее время на этапах «Проверка теоретических знаний» и «Скоростное маневрирование на гидроцикле» показал старший госинспектор ГИМС Игорь Лукьянов, а на третьем этапе «Скоростное маневрирование на мотолодках» спасатель амурского управления МЧС Олег Михеев.

Видео: главное управление МЧС России по Амурской области

Первое место в соревнованиях завоевала команда поисково-спасательного отряда Благовещенска, второе – центр ГИМС главного управления МЧС России по Амурской области, третье – спасатели Амурского центра ГЗиПБ.

Видео: главное управление МЧС России по Амурской области

В торжественной обстановке все команды наградили грамотами, дипломами, кубками и медалями.

Просмотров всего: 28

#конкурсы #МЧС

распечатать


Общество

В Тынде гостей фестиваля накормили 11-метровым брусничным пирогом
Общество

Амурский квартет из Усть-Ивановки стал лучшим на всероссийском конкурсе

Общество

Амурский школьник выиграл федеральный грант
Общество

Благовещенские семьи поспорят, кто из них экологичнее