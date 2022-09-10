В Тынде гостей фестиваля накормили 11-метровым брусничным пирогом

Во время фестиваля выбрали победителей семейного конкурса «Ягодная фамилия». Участники предоставили фотографию своей семьи, где отразили всю «ягодность» фамилии. Народное голосование решило наградить семью Вишняковых.

Семь команд приняли участие в «Брусничных забегах». После соревнований всех участников напоили морсом и подарили сладкие призы.

Кульминацией праздника стал 11-метровый брусничный пирог, его поделили между всеми гостями фестиваля.

Фото: Ирина Корнеяшенко