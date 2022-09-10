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10сентября
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В Тынде гостей фестиваля накормили 11-метровым брусничным пирогом

Брусничный фестиваль в столице БАМа прошёл впервые

В Тынде гостей фестиваля накормили 11-метровым брусничным пирогом
Фото: пресс-служба администрации города Тында

В Тынде прошёл Брусничный фестиваль. Помимо конкурсов и спортивных состязаний, гостей удивляли 11-метровым пирогом, пишет Gazeta-bam.

Во время фестиваля выбрали победителей семейного конкурса «Ягодная фамилия». Участники предоставили фотографию своей семьи, где отразили всю «ягодность» фамилии. Народное голосование решило наградить семью Вишняковых.

Семь команд приняли участие в «Брусничных забегах». После соревнований всех участников напоили морсом и подарили сладкие призы.

Кульминацией праздника стал 11-метровый брусничный пирог, его поделили между всеми гостями фестиваля.

Фото: Ирина Корнеяшенко

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#конкурсы #культура #праздники #Тында

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