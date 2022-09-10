В Тынде гостей фестиваля накормили 11-метровым брусничным пирогом
Брусничный фестиваль в столице БАМа прошёл впервые
В Тынде прошёл Брусничный фестиваль. Помимо конкурсов и спортивных состязаний, гостей удивляли 11-метровым пирогом, пишет Gazeta-bam.
Во время фестиваля выбрали победителей семейного конкурса «Ягодная фамилия». Участники предоставили фотографию своей семьи, где отразили всю «ягодность» фамилии. Народное голосование решило наградить семью Вишняковых.
Семь команд приняли участие в «Брусничных забегах». После соревнований всех участников напоили морсом и подарили сладкие призы.
Кульминацией праздника стал 11-метровый брусничный пирог, его поделили между всеми гостями фестиваля.
Фото: Ирина Корнеяшенко
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