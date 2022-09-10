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10сентября
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сегодня, 12:05 0

В Амурской области бывшим детдомовцам помогают адаптироваться к самостоятельной жизни

Для выпускников интернатов действуют 13 служб поддержки

В Амурской области бывшим детдомовцам помогают адаптироваться к самостоятельной жизни
Фото: Амур.Инфо

Бывшие детдомовцы в Приамурье могут обратиться за помощью к государству. На территории области действуют 13 постинтернатных служб, где специалисты помогают адаптироваться к самостоятельной жизни. На сегодняшний день на сопровождении находятся более 500 человек, сообщили в министерстве социальной защиты Амурской области.

— Каждый выпускник социального учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, не остается один на один со взрослым миром – мы помогаем нашим воспитанникам грамотно и безболезненно принимать самостоятельные решения, – отметила министр социальной защиты Наталья Киселёва.

В отделениях могут оказать социальную, психологическую и юридическую помощь. Помочь решить проблемы с трудоустройством и адаптацией. Также в службах действуют молодёжные клубы для общения и поддержки. Список отделений можно найти на сайте министерства по ссылке.

Для консультаций по вопросам помощи можно обращаться по телефонам регионального министерства социальной защиты: 200-269, 200-242.

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#дети #соцзащита

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