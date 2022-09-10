Амурчанин избил подростка кочергой из-за ревности

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя поселка Магдагачи в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Из материалов дела известно, что в феврале 2022 года во время застолья в компании знакомых молодой человек узнал об измене девушки. За подтверждением он вместе с подругой пришёл в квартиру дома на улице Ленина в поселке Магдагачи, где в это время находился 17-летний соперник. В ходе разговора неверность девушки подтвердилась, что вызвало ярость парня. Он избил подростка руками, ногами и металлической кочергой. В результате чего тот получил черепно-мозговую травму и другие повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Ранее ревнивец уже был в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления и кражу. Он отправлен под арест, а уголовное дело – в суд.

Согласно УК РФ, максимальным наказанием за данное преступление может стать лишение свободы на срок до десяти лет.