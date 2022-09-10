Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:36 0

Амурчанин избил подростка кочергой из-за ревности

Теперь он пойдёт под суд

Амурчанин избил подростка кочергой из-за ревности
Фото: Амур.инфо

Сотрудники СК завершили расследование уголовного дела по обвинению 27-летнего жителя поселка Магдагачи в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.

Из материалов дела известно, что в феврале 2022 года во время застолья в компании знакомых молодой человек узнал об измене девушки. За подтверждением он вместе с подругой пришёл в квартиру дома на улице Ленина в поселке Магдагачи, где в это время находился 17-летний соперник. В ходе разговора неверность девушки подтвердилась, что вызвало ярость парня. Он избил подростка руками, ногами и металлической кочергой. В результате чего тот получил черепно-мозговую травму и другие повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Ранее ревнивец уже был в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления и кражу. Он отправлен под арест, а уголовное дело – в суд.

Согласно УК РФ, максимальным наказанием за данное преступление может стать лишение свободы на срок до десяти лет.

Просмотров всего: 187

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Мэр Тынды попросила назначить горожанам психиатрическую экспертизу
Происшествия

За ДТП с трёхлетним малышом взялась прокуратура
Общество

Благовещенец сделал дорогой подарок к 18-летию сына

Происшествия

Благовещенцу не хватило харизмы и он достал нож