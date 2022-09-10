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10сентября
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Амурский квартет из Усть-Ивановки стал лучшим на всероссийском конкурсе

Финал вокального конкурса «Новые огни» состоялся в Москве

Амурский квартет из Усть-Ивановки стал лучшим на всероссийском конкурсе
Фото: Оксана Кисиль

Первое место в финале престижного всероссийского творческого состязания «Новые огни» заняли исполнители Усть-Ивановской эстрадно-вокальной группы «Созвездие».

Воспитанники центра культуры и досуга села Усть-Ивановка Благовещенского района в отборочном туре участвовали дистанционно. Они отправили на суд жюри запись своего исполнения песни Игоря Матвиенко «Конь». Амурчан пригласили выступить в финале, который состоялся в Москве.

Помимо «Созвездия» свои номера представили более 30 вокальных коллективов и солистов. Усть-ивановцы упорно готовились, репетировали по 3-4 раза в неделю, и в итоге от жюри получили максимальные баллы, сообщает руководитель центра культуры и досуга Усть-Ивановки Оксана Кисиль.

Фото: Оксана Кисиль

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#Благрайон #конкурсы #культура

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