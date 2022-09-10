Каждый семнадцатый благовещенец боится новой волны коронавируса

Специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди экономически активного населения города. Как показало социологическое исследование, только каждый семнадцатый житель Благовещенска всерьез боится новой волны коронавируса. При этом небольшой страх перед ним есть у каждого третьего благовещенца, а 61 % опрошенных совсем не боится столь стремительно мутирующего вируса.

Согласно данным опроса, благовещенцы старше 45 лет испытывают сильный страх перед COVID-19 чаще, чем респонденты в возрасте до 34 лет (7 % против 5 %). Тех, кто немного боится, больше среди женщин (43 % против 27 % среди мужчин), тогда как о полном отсутствии каких-либо опасений чаще сообщали представители сильного пола (68 % против 54 %).

Как ни странно, специалисты выявили и корреляцию страха с финансовым положением респондентов. Тех, кто совсем не боится коронавируса, больше всего среди жителей Благовещенска с доходом свыше 80 тысяч рублей (71 %).

Респонденты, не вакцинированные от ковида, гораздо чаще привитых говорили, что совсем его не боятся (70 % против 59 % среди тех, кто сделал прививку менее полугода назад).

Подобный опрос был запущен в разных регионах страны. Как выяснилось, опрошенные из разных городов относятся к коронавирусу по-разному. О сильном страхе перед болезнью чаще сообщали москвичи и петербуржцы, реже – новосибирцы.