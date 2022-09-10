Вдали от цивилизации: чем удивляет туристов Норский заповедник

Два дня без света и связи, интернета и забот. В лицо ветер и брызги от речных волн, которые создает моторная лодка, режущая водную гладь. Невероятные краски неба и растительности, уже готовой «переодеться» в осень. Такими видами встречает туристов Норский заповедник, расположенный в Селемджинском районе. За два дня тут можно накатать на лодке больше 100 километров и увидеть редких животных и птиц в естественной среде обитания.

Норский – первый и единственный маревый заповедник России. Там живет большое количество краснокнижных зверей и птиц. Теперь на пару дней окунуться в первозданную природу могут и амурские туристы.

Маршрут в заповедник начинается у поселка Норск. Вещи в лодку, расселись по местам, надели спасательные жилеты и вперед по водной глади туда, где нет привычной суеты и ничто не помешает наслаждаться красотой и гармонией природы.

Фото: Амур.инфо / Наталья Баландина

По пути на кордон остановка на живописной косе, где водой на сушу выбросило несколько огромных деревьев – пейзаж фантастический и пользуется большой популярностью у туристов, которые хотят сделать необычные фотографии. Тут же отличное место для перекуса. Еда на природе особенно вкусная, с этим согласится каждый турист.

Фото: Елизавета Пучкова

Кстати, разнообразное питание на маршруте предусмотрено: на перекус пирожки и блинчики, на ужин гречка с мясом, на завтрак следующего дня яичница с колбасой и зеленым диким луком, на обед суп и бутерброды. Быстро и вкусно. Обычно готовит не только проводник, туристы помогают – так получается оперативнее и остается время, чтобы отвести группу погулять по кордону – по тропе на озеро, по лесу и берегу.

Фото: Владимир Мурмило

После перекуса и чаепития на косе еще полчаса по Норе. И среди деревьев начинают появляться маленькие строения – домики для проживания, беседка и баня кордона Мальцевского. В домиках настилы, сверху спальный мешок и пора смотреть лучшие сны, пока спишь на свежем воздухе. В холода окно и дверь можно закрыть, растопить печку.

Фото: Амур.инфо / Наталья Баландина

Чтобы в первый день увидеть максимально много, лучше оставить вещи на кордоне и снова в путь – смотреть остальные реки Норского заповедника – Селемджу и Бурунду. После возвращения – ужин с видом на закатное солнце и настоящая баня, из которой при желании можно выбежать и окунуться в Нору.

Фото: Амур.инфо / Наталья Баландина

Второй день в идеале начинать с рассветом. В период самой большой в мире миграции сибирской косули так больше шансов увидеть диких животных. Косули живут на территории заповедника, выращивают молодняк, а в сентябре переплывают Нору, чтобы отправиться в Шимановский район, где зимой меньше снега и обширнее кормовая база.

В период миграции Нору за сутки может переплыть до 300 особей. Для подсчета и отслеживания животных неподалеку от Мальцевского кордона есть «счетчик» – небольшая площадка на высоком берегу, откуда открывается прекрасный вид на противоположный берег. Правда, там нужно сидеть часами и очень тихо, что получается далеко не у всех туристов.

Но даже те, кому не посчастливилось увидеть косулю, остаются довольны – такие виды не могут оставить равнодушными. Причем на каждом кордоне они разные, а их по территории заповедника раскидано несколько.

Фото: Амур.инфо / Наталья Баландина

К слову, в заповеднике заботятся и о других животных. В этом году помощь специалистов понадобилась рыбному филину. Он селится на больших тополях, но этих деревьев в заповеднике стало меньше, и птице негде гнездиться. По примеру камчатских и приморских специалистов сотрудники заповедника сделали для рыбного филина бочки с отверстиями. Но такое место гнездования особей, живущих в нашем регионе, почему-то не устроило. Эту проблему будут решать и дальше, чтобы сохранить популяцию.

Фото: Владимир Мурмило

Те, кто был в Норском заповеднике осенью, говорят, что непременно хотят вернуться сюда летом. Вдоволь накупаться в северной реке, которая в жару, несмотря на сильное течение, на отмелях прогревается до температуры парного молока.

Фото: Амур.инфо / Наталья Баландина

А самых отважных туристов, которые не боятся северных морозов, в Норском заповеднике ждут зимой. Лодки в зимнее время, конечно же, не пригодятся, вместо них людей перевозят на закрытых болотоходах.

Фото: Амур.инфо / Наталья Баландина

Когда можно отправиться в Норский заповедник, подскажет сайт туристско-информационного центра Амурской области.