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10сентября
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Наши на Украине: старший прапорщик Сергей Фёдоров

Амур.инфо рассказывает об амурчанах, отличившихся в ходе СВО

Наши на Украине: старший прапорщик Сергей Фёдоров
Фото: Военный комиссариат Амурской области

Старший прапорщик Сергей Фёдоров служит в 35-й армии Восточного военного округа. Он – связист и принимает участие в спецоперации в составе своего подразделения.

При изучении информации о боевой работе связистов из Амурской области в зоне СВО обращают на себя внимание свидетельства напряжённой работы и обилие боевых эпизодов, что показывает повышенное внимание националистов к коммуникациям и тыловым подразделениям российской армии.

Так было и 27 мая, когда позиция амурских связистов подверглась нападению противника. Старший прапорщик Федоров находился в своей аппаратной на развернутом пункте связи. Вместе с другими военнослужащими он принял участие в отражении нападения, в ходе которого было повреждено оборудование – противник пытался нарушить связь российского подразделения с вышестоящим командованием. Во время боя прямо под огнём Сергей Фёдоров смог починить оборудование, после чего, так же под огнём, восстановил связь с вышестоящим командованием.

Как сообщает Военный комиссариат Амурской области, за свой подвиг старший прапорщик Сергей Фёдоров был удостоен медали «За отвагу».

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#Украина #наши_V_спецоперации #армия #Белогорск #политика #российская власть

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