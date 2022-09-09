В Амурской области выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом
Ситуация в Приамурье стабилизируется
За последние сутки в Приамурье обнаружили 355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.
Госпитализация потребовалась 25 амурчанам. Выздоровело 676 человек. Смертей не зарегистрировано.
Всего же с начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 115 979 случаев заражения коронавирусом, из которых 764 оказались смертельными.
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