В Амурской области выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом

Госпитализация потребовалась 25 амурчанам. Выздоровело 676 человек. Смертей не зарегистрировано.

Всего же с начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 115 979 случаев заражения коронавирусом, из которых 764 оказались смертельными.