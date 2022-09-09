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9 сентября 2022, 18:26 0

В Амурской области выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом

Ситуация в Приамурье стабилизируется

В Амурской области выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: Амур.инфо

За последние сутки в Приамурье обнаружили 355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 25 амурчанам. Выздоровело 676 человек. Смертей не зарегистрировано.

Всего же с начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 115 979 случаев заражения коронавирусом, из которых 764 оказались смертельными.

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#здоровье

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