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9сентября
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Меган Маркл возмутила британцев реакцией на уход Елизаветы II

Актриса так и не смогла стать членом королевской семьи

Меган Маркл возмутила британцев реакцией на уход Елизаветы II
Фото: temperaturka.com

Меган Маркл давно стала изгоем в королевской семье. Актриса не приехала вместе с принцем Гарри к Елизавете II, которая скончалась 8 сентября. После смерти Королевы она оставила трогательное послание на своем сайте Archewell. Однако слова Меган возмутили жителей Великобритании, сообщает «СтарХит».

После откровений Меган о родственниках супруга она столкнулась с жёсткой травлей со стороны многих британцев. Даже после смерти Елизаветы II поклонники королевской семьи продолжают критиковать Маркл и не понимают её соболезнований.

«В память о Её Величестве Королеве Елизавете II», – такое послание появилось на сайте Меган Маркл и принца Гарри. Однако британцы были возмущены словами Меган. Многие посчитали, что жена принца Гарри лицемерит и заявили, что лучше бы она ничего не говорила.

Отношения Маркл с Королевой были натянутыми, и она даже отказалась присутствовать на последней встрече с Елизаветой II перед её кончиной. По словам некоторых пользователей, актриса «заставила Королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует».

Сама Меган старается не реагировать на негатив в свой адрес. Несколько лет назад жизнь под боком Елизаветы II казалась ей настоящим адом. Она рассказывала, что в 2019 году «стала главным объектом для троллинга во всём мире». Даже когда она родила ребёнка и почти не появлялась на публике, ей было очень трудно пережить «шквал негатива».

Принц Гарри поддержал жену, и они переехали в США, где на свет появилась их дочь Лилибет. Супруги рассказывали, что после долгих раздумий решили сделать шаг к новой жизни и намерены отступить от статуса старших членов королевской семьи.

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#интернет #память

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