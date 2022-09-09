Меган Маркл возмутила британцев реакцией на уход Елизаветы II

После откровений Меган о родственниках супруга она столкнулась с жёсткой травлей со стороны многих британцев. Даже после смерти Елизаветы II поклонники королевской семьи продолжают критиковать Маркл и не понимают её соболезнований.

«В память о Её Величестве Королеве Елизавете II», – такое послание появилось на сайте Меган Маркл и принца Гарри. Однако британцы были возмущены словами Меган. Многие посчитали, что жена принца Гарри лицемерит и заявили, что лучше бы она ничего не говорила.

Отношения Маркл с Королевой были натянутыми, и она даже отказалась присутствовать на последней встрече с Елизаветой II перед её кончиной. По словам некоторых пользователей, актриса «заставила Королеву переживать своими выходками, а теперь соболезнует».

Сама Меган старается не реагировать на негатив в свой адрес. Несколько лет назад жизнь под боком Елизаветы II казалась ей настоящим адом. Она рассказывала, что в 2019 году «стала главным объектом для троллинга во всём мире». Даже когда она родила ребёнка и почти не появлялась на публике, ей было очень трудно пережить «шквал негатива».

Принц Гарри поддержал жену, и они переехали в США, где на свет появилась их дочь Лилибет. Супруги рассказывали, что после долгих раздумий решили сделать шаг к новой жизни и намерены отступить от статуса старших членов королевской семьи.