Мэр Тынды попросила назначить горожанам психиатрическую экспертизу

В Тынде набирает обороты и обрастает скандальными подробностями история, связанная с продолжающимся конфликтом между мэром города Мариной Михайловой и обычной тындинской семьёй. Последняя получила широкую известность после того, как написала в мэрию более четырёх сотен жалоб.

Как рассказывала ранее глава Тынды, в большинстве обращений семья просила признать недействительными ряд нормативных актов, принятых городской администрацией. Тындинцы указывали на то, что некоторые названия должностей и органов власти написаны в документах с заглавной буквы. Это не соответствует нормам русского языка и, по мнению семьи, это является серьёзным основанием для отмены всех принятых документов.

Кроме того, тындинцы обвинили Марину Михайлову в том, что она заблокировала одного из членов их семьи в телеграм-канале градоначальника «Михайлова-Тында». За активность. И-за этого граждане подали отдельный иск в суд.

— Сомневаюсь глубоко в адекватности этой семьи, которая без сна, без отдыха и отпуска строчит иски, порядка 550 штук уже написали, – рассказала корреспонденту Амур.инфо Марина Михайлова. – То их права нарушает заглавная буква в слове «Мэр», поэтому надо отменить половину устава города. То им не нравится Инструкция по делопроизводству, то Положение об аппарате Думы, причём документы, которые ранее делала сама истица (Прим. ред. - истица ранее работала в администрации города). То есть человек оспаривает сам свою работу, поэтому я подумала, что возможно истцы не отдают себе отчёт в своих действиях, и в связи с этим я заявила ходатайство (Прим. ред. - о психиатрической экспертизе).

Свой комментарий корреспонденту Амур.инфо дала и другая сторона конфликта.

— Мэр Тынды в своих видеотчетах негативно высказывается о нашей семье, что её исками закидали. Её видеотчет за 13 августа. Мы подали в суд. Она в суд не является, посылает работника администрации представлять её интересы в суде по своей доверенности от имени мэра. Этот представитель представил в суд эти её ходатайства. – объяснила жительница Тынды Валентина Железнякова. – Мы сказали судье, что согласны на экспертизу при условии, что и мэру Михайловой такую же назначат. Судья была в шоке.

Как рассказала редакции Амур.инфо Валентина Железнякова, суд, рассмотрев ходатайства с обеих сторон, отклонил их.