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9 сентября 2022, 18:03 0

За ДТП с трёхлетним малышом взялась прокуратура

Автомобиль врезался в комбайн в Амурской области

За ДТП с трёхлетним малышом взялась прокуратура
Фото: Амур.инфо

Прокуратура Ивановского района контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека, в том числе трёхлетний мальчик.

Как сообщало Амур.инфо, Toyota Caldina столкнулась со стоящим на обочине комбайном, в результате чего пострадали отец и сын, ехавшие в легковом автомобиле. Водитель был доставлен в больницу города Белогорска, а ребёнок – в Ивановскую больницу.

Прокурором Ивановского района признано законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ. Расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия находится на контроле прокуратуры района, сообщает прокуратура Амурской области.

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#ДТП #происшествия

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