За ДТП с трёхлетним малышом взялась прокуратура

Как сообщало Амур.инфо, Toyota Caldina столкнулась со стоящим на обочине комбайном, в результате чего пострадали отец и сын, ехавшие в легковом автомобиле. Водитель был доставлен в больницу города Белогорска, а ребёнок – в Ивановскую больницу.

Прокурором Ивановского района признано законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ. Расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия находится на контроле прокуратуры района, сообщает прокуратура Амурской области.