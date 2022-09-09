За ДТП с трёхлетним малышом взялась прокуратура
Автомобиль врезался в комбайн в Амурской области
Прокуратура Ивановского района контролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали два человека, в том числе трёхлетний мальчик.
Как сообщало Амур.инфо, Toyota Caldina столкнулась со стоящим на обочине комбайном, в результате чего пострадали отец и сын, ехавшие в легковом автомобиле. Водитель был доставлен в больницу города Белогорска, а ребёнок – в Ивановскую больницу.
Прокурором Ивановского района признано законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 264 УК РФ. Расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия находится на контроле прокуратуры района, сообщает прокуратура Амурской области.
Просмотров всего: 454