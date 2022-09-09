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58-летний голливудский актёр Николас Кейдж стал отцом в третий раз

Японская художница Рико Сибата родила Кейджу дочь

58-летний голливудский актёр Николас Кейдж стал отцом в третий раз
Фото: kino-teatr.ru

58-летний актёр Николас Кейдж в третий раз стал отцом. 27-летняя жена артиста Рико Сибата родила ему дочь. О том, что супруга Кейджа ждёт ребёнка, стало известно в начале этого года. Девочку назвали Огаст Франческа, снабдив её двойной фамилией Коппола-Кейдж, сообщает «Вокруг ТВ».

О появлении ребёнка у звёздной семьи сообщил представитель Кейджа журналу PEOPLE. У актёра уже есть два сына от предыдущих браков, а для Рико дочь стала первым ребёнком.

Ранее в интервью Access Hollywood Николас признавался, что рад вновь стать отцом. По его словам, сыновья уже выросли, а он скучает «по походам в магазин игрушек, по пению колыбельных и покачиванию в кресле-качалке».

Актёр рассказал, что хочет назвать дочь в честь Джона Леннона, но позже пара отказалась от этого варианта. По слухам, запланированный вариант не одобрила Сибата.

Николас и Рико познакомились в Японии в 2020 году во время съёмок в фильме «Узники страны призраков» (18+). Кейдж сделал предложение избраннице, отправив ей по почте кольцо с чёрным бриллиантом. В феврале 2021 года пара связала себя узами брака в Лас-Вегасе. А в январе 2022 года Николас и Рико объявили, что ждут своего первенца.

До этого брака Кейдж был женат четыре раза, а также состоял в отношениях с актрисой Кристиной Фалтон, которая родила ему сына Уэстона.

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#дети #США #шоу-бизнес

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