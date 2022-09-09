Амурчане могут следить за битвой учителей на федеральном канале

На «Культуре» начался новый проект с учителями – конкурс «Передача знаний», в котором команды педагогов из разных регионов соревнуются друг с другом. Премьера телеконкурса состоялась 4 сентября. Второй выпуск можно будет увидеть 11 сентября.

Каждое воскресенье в студии встречаются две команды учителей. Их капитаны – финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Во втором выпуске сразятся педагогические сборные из Ханты-Мансийского автономного округа и города Ульяновска.

Учителям предстоит отвечать на вопросы из различных областей знаний, выполнять лабораторные работы и участвовать в спортивных соревнованиях. Также педагоги поделятся с телезрителями педагогическими секретами и расскажут о том, чем живет современная школа.

«Передача знаний» – совместный проект Минпросвещения и телеканала «Культура». Консультировать игроков будет лично министр просвещения Сергей Кравцов.

Амурские учителя уже готовы болеть за своих коллег.

Фото: worldpodium.ru

— Я обязательно буду смотреть игру «Передача знаний». Мне интересно посмотреть битву коллег, ведь можно получить новый опыт, узнать какие-нибудь методические приемы, – рассказала учитель истории школы № 1 Шимановска Елена Кондрашина. – Я считаю, что такие передачи необходимо показывать как можно чаще, ведь у нас не очень много интеллектуальных проектов. А этот, я уверена, обязательно завоюет сердца телезрителей. Этот формат будет интересен и полезен как для детей, так и для родителей. Во-первых, он охватывает большую аудиторию, а во-вторых, показывает, какие у нас замечательные и профессиональные учителя!

Всего в этом сезоне выйдут 16 выпусков проекта. Телевизионный конкурс для учителей предваряет 2023 год, объявленный Годом педагога и наставника, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.