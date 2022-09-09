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9сентября
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сегодня, 17:41 0

Благовещенец сделал дорогой подарок к 18-летию сына

Отец выплатил долгожданные алименты

Благовещенец сделал дорогой подарок к 18-летию сына
Фото: Управление ФССП по Амурской обалсти

Горе-отец из Амурской области задолжал алименты на своего ребёнка с февраля 2013 года, когда на него и завели исполнительное производство. Только спустя 9 лет на счёт сына поступили причитающиеся ему деньги.

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, мужчина должен был выплачивать на содержание несовершеннолетнего сына суммы в размере четверти от всех видов заработка. Мужчина не делал этого, перечислял небольшие суммы лишь изредка. Из-за этого накопился внушительный долг. К должнику применяли меры, принуждающие его к оплате алиментов, а том числе наложили запрет на операции с недвижимостью.

Мужчину это заботило не сильно – он был не трудоустроен, по адресу прописки не проживал, поэтому в 2018 году его объявили в розыск.

Наступил 2022 год, ребёнку должно было исполниться 18 лет, и судебный пристав-исполнитель начал готовить документы о прекращении производства по взысканию алиментов, и открытии нового производства, уже по поводу просроченной задолженности. Узнав об этом, горе-отец пришёл к приставу и попросил снять ограничительные меры на объект недвижимости – загородный дом. После того как ограничения сняли, мужчина продал дом и погасил все долги перед ребёнком.

В итоге, в день 18-летия молодого человека вся сумма долга в размере 625 тысяч рублей поступила на его банковский счёт, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

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#дети #закон #происшествия #экономика

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