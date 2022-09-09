В амурской столице изменится схема движения 11 автобусных маршрутов

Подрядчик приступил к устройству верхнего слоя асфальта на улице Горького. В связи с ремонтными работами в ближайшие дни поочередно будут полностью закрыты для движения перекрёстки с улицами Театральной и Чайковского, как следствие, будет меняться схема движения автобусов ряда маршрутов.

В пятницу, 9 сентября, с 15:00 до 18:00 субботы, 10 сентября, работы будут проводить на Театральной.

Изменятся схемы движения маршрутов №№ 3, 5, 7, 15, 19, 20, 24, 25, 28, 36о, 40с.

Маршрут № 3: Горького – Кузнечная – Красноармейская – Театральная – Октябрьская – Чайковского – далее по маршруту. В обратном направлении: Чайковского – Октябрьская – Кузнечная – Горького – далее по маршруту.

Горького – Кузнечная – Красноармейская – Театральная – Октябрьская – Чайковского – далее по маршруту. В обратном направлении: Чайковского – Октябрьская – Кузнечная – Горького – далее по маршруту. Маршрут № 5: Горького – Кузнечная – Амурская –Чайковского – Октябрьская – Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»).

Горького – Кузнечная – Амурская –Чайковского – Октябрьская – Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»). Маршрутов № 7, 15, 20, 40с: Горького – Кузнечная –Красноармейская – Театральная – далее по маршрутам. В обратном направлении: Театральная – Октябрьская – Кузнечная – Горького – далее по маршрутам.

Горького – Кузнечная –Красноармейская – Театральная – далее по маршрутам. В обратном направлении: Театральная – Октябрьская – Кузнечная – Горького – далее по маршрутам. Маршрут № 19: Амурская – Кузнечная –Красноармейская –Театральная – далее по маршруту. В обратном направлении: Театральная – Октябрьская – Кузнечная – Горького – далее по маршруту.

Амурская – Кузнечная –Красноармейская –Театральная – далее по маршруту. В обратном направлении: Театральная – Октябрьская – Кузнечная – Горького – далее по маршруту. Маршрут № 24: Амурская – Чайковского – Октябрьская – Театральная – далее по маршруту.

Амурская – Чайковского – Октябрьская – Театральная – далее по маршруту. Маршрут № 25: Театральная – Октябрьская – Чайковского –Амурская – далее по маршруту.

Театральная – Октябрьская – Чайковского –Амурская – далее по маршруту. Маршрут № 28: Ленина – Театральная – Амурская –Кузнечная – Красноармейская – Театральная – далее по маршруту. В обратном направлении: Театральная – Октябрьская – Кузнечная – Амурская – Театральная –Ленина – далее по маршруту.

Ленина – Театральная – Амурская –Кузнечная – Красноармейская – Театральная – далее по маршруту. В обратном направлении: Театральная – Октябрьская – Кузнечная – Амурская – Театральная –Ленина – далее по маршруту. Маршрут № 36 О: улицы Октябрьская – Кузнечная – Амурская – далее по маршруту.

Как сообщает администрация Благовещенска, после окончания работ и открытия перекрестка, автобусы маршрутов №№ 7, 15, 19, 20, 36 О, 40с вернутся на прежние схемы движения по своим маршрутам. Но в воскресенье, 11 сентября, из-за перекрытия перекрёстка Чайковского-Горького изменятся схемы движения маршрутов №№ 2/2А, 3, 5, 24, 25, 30, 31.

Маршрут № 2/2А: Амурская – Театральная – Октябрьская –Чайковского – далее по маршруту.

Амурская – Театральная – Октябрьская –Чайковского – далее по маршруту. Маршрут № 3: Горького – Театральная – Октябрьская –Чайковского – далее по маршруту.

Горького – Театральная – Октябрьская –Чайковского – далее по маршруту. Маршрут № 5: Горького – Театральная – Октябрьская – Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»).

Горького – Театральная – Октябрьская – Лазо (конечный остановочный пункт «Октябрьская»). Маршрут № 24: Амурская – Чайковского – Зейская – Театральная – далее по маршруту.

Амурская – Чайковского – Зейская – Театральная – далее по маршруту. Маршрут № 25: Театральная – Зейская – Чайковского –Амурская – далее по маршруту.

Театральная – Зейская – Чайковского –Амурская – далее по маршруту. Маршрут № 30: Чайковского – Амурская – Театральная –Октябрьская –Чайковского – далее по маршруту.

Чайковского – Амурская – Театральная –Октябрьская –Чайковского – далее по маршруту. Маршрут № 31: Чайковского – Октябрьская – Театральная –Амурская – Чайковского – Зейская – Пушкина – Амурская – далее по маршруту.

С понедельника подрядчик планирует укладывать верхний слой на всем участке от Театральной до Чайковского. Ограничение движения будет частичным, движение автотранспорта организуют по полосам.

Администрация Благовещенска просит горожан учесть изменения, чтобы планировать свое время.

Завершить все работы на Горького планируется к 31 октября.