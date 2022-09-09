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Солист «Иванушек International» рассказал о скандалах в группе

Андрей Григорьев-Апполонов признался, что в коллективе случаются ссоры из-за выбора песен

Солист «Иванушек International» рассказал о скандалах в группе
Фото: zolya.ru

Группе «Иванушки International» в этом году исполняется 27 лет. В пик своей славы за солистами бегали толпы фанаток. Их хиты до сих пор пользуются большой популярностью. Андрей Григорьев-Апполонов рассказал, что именно из-за песен в коллективе и случаются споры, сообщает «Комсомольская правда».

Солист «Иванушек» признался, что на корпоративах заказчики просят их не исполнять новых песен, поскольку могут их не знать. Поклонники ждут только любимые и проверенные десятилетиями хиты. В репертуаре группы больше 20 композиций, которые все знают, поэтому перед концертом артистам приходится долго составлять плейлист.

Григорьев-Апполонов объяснил, что в 40-минутную программу может войти всего около десяти песен. Поэтому иногда в коллективе даже происходят скандалы по поводу выбора хитов.

Андрей признался, что порой у них идут очень громкие споры, и каждый раз приходится устраивать голосование, чтобы разрешить конфликт.

Слава пришла к «Иванушкам» после выхода клипа на песню «Тучи». По словам артиста, до этого они два года репетировали по пять-шесть часов в день. Продюсер группы Игорь Матвиенко тогда снимал Григорьеву-Апполонову квартиру и платил им по десять тысяч рублей в месяц. Андрей не скрывает, что в то время всё складывалось непросто и «приходилось как-то выживать».

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#шоу-бизнес

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