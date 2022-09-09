В Амурской области отремонтировали 62 километра дорог

В Приамурье подходят к завершению дорожные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент общий объем работ по укладке асфальтобетона на региональных дорогах составляет более 95 % от плана. Всего в 2022 году будет отремонтировано 24 объекта, сообщает правительство Амурской области.

— Идем с хорошим темпом. Работы по укладке дорожного покрытия полностью завершены на объектах региональной сети – это 21 километр дороги «Благовещенск – Гомелевка» в Тамбовском и Бурейском районах, шесть километров дорог в Ивановском муниципальном округе, села Покровка в Октябрьском районе, Косицино в Тамбовском, Томское в Серышевском, посёлке Бурея. В Благовещенске по нацпроекту комплексный ремонт ведется на четырех главных магистралях города. На днях открыли движение по улице Ленина, почти полностью завершено устройство нижнего слоя покрытия по Игнатьевскому шоссе, ведутся активные работы по ремонту улиц Мухина и Горького, – объяснил замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Дмитрий Лучников.

В 2022 году в рамках нацпроекта в Приамурье приведут в порядок 24 объекта, в том числе два опережающими темпами, протяженностью 62 километров.

Особое внимание уделяют региональным дорогам опорной сети области, таким как «Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка», «Благовещенск – Гомелевка» и «Прогресс – Бурея – Новобурейский», которые востребованы у жителей и предприятий области.

Замминистра отметил, что ранняя контрактация и авансирование подрядчиков позволили организациям подготовиться к дорожному сезону. Это, в свою очередь, дало возможность приступить к выполнению работ с наступлением положительных температур.

Например, в Серышевском районе с опережением на год контрактных сроков отремонтируют дорогу, которая проходит через сёла Томское и Бочкаревка, и участок региональной дороги «Благовещенск – Гомелевка» в Бурейском районе.

— Средства нацпроекта мы направляем на дороги, где необходимы комплексные решения. Например, в Благовещенске мы три года приводим в порядок магистральные улицы с модернизацией всей уличной инфраструктуры. В районах ведется ремонт дорог регионального статуса, проходящих через населенные пункты. В основном это районные центры, где выполняются межрайонные автобусные пассажирские перевозки, находятся все важные социальные объекты районов, осуществляется подвоз школьников. На этих участках, кроме устройства асфальтобетонного покрытия, проводится освещение, устанавливаются остановочные павильоны, обустраиваются пешеходные зоны, – пояснил Дмитрий Лучников.

Замминистра отметил, что ремонт дорожных сетей и создание комфортной инфраструктуры – главная задача дорожного ведомства.