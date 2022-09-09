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9сентября
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сегодня, 16:37 0

В Благовещенске открыли первый в области Дом Юнармии

Василий Орлов рассказал о масштабах развития юнармейского движения в регионе

В Благовещенске открыли первый в области Дом Юнармии
Фото: правительство Амурской области

Сегодня в Благовещенске на базе ресурсного центра лицея № 6 открылся первый в Амурской области Дом Юнармии, сообщает пресс-служба областного правительства.

После торжественного открытия для отрядов юнармейцев провели школы юного корреспондента и криминалиста, мастер-классы по стрельбе в электронном тире, тактической медицине, разборке и сборке автомата, вязанию морских узлов, компьютерному дизайну, шахматам, спортивному ориентированию и рукопашному бою, а также организовали выставку оружия.

Военнослужащие ДВОКУ представили мастер-классы по разминированию с использованием миноискателя, центр военно-тактических игр «Арсенал» провел занятие по тактической игре лазертаг.

Оборудование многофункционального автомобиля первой помощи школьникам продемонстрировали на площадке поисково-спасательной службы главного управления МЧС России по Амурской области.

Подготовка юнармейцев ведется в лицее не первый год. Здесь на постоянной основе проводятся занятия с профильными классами, а ещё есть спецкурсы для школьников, которые не могут посещать занятия регулярно.

— Создание Дома Юнармии в Благовещенске говорит о масштабе развития движения. На сегодняшний день в городе действуют более 120 юнармейских отрядов, зарегистрировано более 3 800 юнармейцев. Городской центр станет единым пространством, где школьники смогут общаться, обмениваться опытом и впечатлениями, а также получать знания и навыки в технической, спортивной и творческой сферах, – сказал Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #школа

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