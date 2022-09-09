Благовещенск на пять дней останется без горячей воды

С утра понедельника, 12 сентября, до вечера пятницы, 16 сентября, будет приостановлена подача горячей воды потребителям всего города. За это время энергетики Благовещенской ТЭЦ выполнят ремонтные работы внутри станции. Для этого все пять тепловых магистралей станции полностью дренируют.

— Это последнее мероприятие по подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду в этом году. Традиционных гидравлических испытаний этой осенью мы не проводим, так как проверяли тепловые магистрали участками в течение лета после каждого текущего ремонта с помощью новой автоматизированной установки. Она позволяет провести опрессовку тепловых сетей локально, – рассказал главный инженер Благовещенской ТЭЦ Александр Усанов.

В этом году энергетики провели ремонт тепловых сетей на общую сумму 33,5 миллиона рублей. На всех пяти тепломагистралях города общей длинной 40 километров организованы текущие ремонты. Помимо них проведен капитальный ремонт тепломагистрали № 3 центрального района, здесь на участке в 525 погонных метров заменили старую тепловую изоляцию на скорлупы из пенополиуретана. На это направили порядка 6,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Амурской генерации.