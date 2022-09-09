Жители микрорайона Благовещенска жалуются на кипяток из крана

Обновлено: 16:25



6 сентября в микрорайоне, а именно в нескольких домах на улице Кантемирова, отключили холодную воду. На участке идут ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения, но жители опасаются, что ремонт затянется.

Как ранее обозначила мэрия Благовещенска, холодную воду потребителям должны вернуть сегодня, 9 сентября, в 18:00. Но текущая ситуация на объекте не внушает горожанам оптимизма. Житель дома № 23 прислал в редакцию фотографии с места ремонта и отметил: подрядчик вряд ли успеет за оставшиеся несколько часов завершить работу – снимки весьма красноречивы.

Фото: Амур.инфо

— Почему никто не контролирует подрядчика? Люди сидят без холодной воды! Сколько еще нам придется страдать?, – вопрошает взволнованный благовещенец.

В настоящее время Амур.инфо ожидает ответа от городской администрации.

Новость обновлена

— Работы на данном участке осложняются ветхостью существующего водопровода. Множественные порывы, из-за чего траншея мгновенно заполняется водой, даже при условии отключения. В связи с тем, что старая запорная арматура не держит давление воды, у подрядчика из трёх дней отключения полтора дня уходит на откачку воды. Тем не менее подрядчик планирует завершить работы на этом участке сегодня и открыть водоснабжение к 22:00, – сообщили в мэрии Благовещенска.

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