На «Амурской осени» потеряли «чёрный кабинет»

Каждый день в телеграм-канале Амур.инфо исполнительный директор фестиваля кино и театра Ольга Смирнова будет рассказывать форс-мажорные истории, которые случались на «Амурской осени».

Первая история, рассказанная директором фестиваля, – о пропаже «чёрного кабинета».

— Есть такое понятие – райдер. Технический райдер – это необходимые условия для того, чтобы спектакль состоялся. И вот в рамках технического райдера нужен «чёрный кабинет». Что такое «чёрный кабинет» ? Это кулисы и задник чёрного цвета, который должен висеть в то время, когда идёт спектакль.

Эта история, по-моему, лет 15 назад была, но она показательная. Раньше, когда мы выезжали на какую-то территорию, мы этот «чёрный кабинет» возили с собой, перевозили с одной площадки на другую. Сейчас это практически не требуется, он есть в любом, даже очень маленьком сельском клубе.

Так вот, возвращались мы с площадки из Константиновки, этот «чёрный кабинет» был загружен в грузовую машину, двери машины по дороге из Константиновки открылись, и этот «чёрный кабинет» благополучно выпал, потому что он был свёрнут. И такими, как потом оказалось, эффектными полосами расстелился по дороге от Константиновки до Благовещенска.

Стало это понятно только в час ночи, когда мы приехали, и надо было перегрузить его в другую машину, которая идет на следующую площадку.

Администратор спектакля вернулся по маршруту. Доехал назад почти до Константиновки, собрал все эти шторы, потому что они выпадали не одновременно, а по всей длине 120 километров. И за ночь человек стирал весь этот «чёрный кабинет», потому что был очень ответственный. Он ничего не сказал в штабе, знал, что он сам решит свою проблему. И всю ночь Любовь у нас стирала эти шторы.

А так как она жила в тот момент в общежитии на пятом этаже, и у нее была единственная возможность сушить его на вешалке, которая выходит на улицу Богдана Хмельницкого, то ночью там появились чёрные полосы, примерно семиметровые, спускающиеся с пятого этажа. Люди, живущие этажами ниже, проснувшись в семь утра, были приятно удивлены и шокированы таким новым антуражем, который у них появился, – рассказала Ольга Смирнова.

Ещё больше интересных историй можно услышать в телеграм-канале Амур.инфо.