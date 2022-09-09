Благовещенцу не хватило харизмы и он достал нож

Благовещенский городской суд рассмотрел дело гражданина, который обвиняется в разбойном нападении с применением оружия. Мужчина решил пойти на этот шаг, после того как не смог убедить знакомого безвозмездно предоставить ему квартиру для проживания.

В соответствии с материалами дела, события разворачивались следующим образом. Гражданин, сидя в салоне автомобиля своего знакомого, пытался убедить последнего бесплатно предоставлять ему квартиру для проживания. Владелец жилплощади отклонил «выгодное» предложение, после чего подсудимый не придумал ничего лучше, как начать акцию устрашения.

Сначала он забрал себе сотовый телефон, лежащий на приборной панели авто. Владелец телефона потребовал вернуть гаджет, но в ответ на это осуждённый извлёк складной нож-бабочку, направил лезвие на оппонента и со словами: «Зря ты со мной связался, сейчас я тебя порежу!» выполнил обещание, разрезав знакомому палец руки.

Понимая, что в случае продолжения конфликта последствия могут быть более серьёзными, потерпевший решил не сопротивляться, и нападавший покинул салон авто с похищенным телефоном.

После задержания подозреваемый согласился с доказательствами против него, но позднее, на суде, отказался от своих слов.

В итоге суд приговорил мужчину к четырём годам колонии строгого режима, кроме того, с него взыщут стоимость похищенного сотового телефона, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.