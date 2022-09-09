Бари Алибасов пожаловался, что сын пиарится на его здоровье
Сын продюсера заработал на теме отравления отца 20 миллионов рублей
Три года назад вся страна говорила об отравлении Бари Алибасова жидкостью для очистки труб «Крот». Сын шоумена признавался, что на теме отравления отца заработал 20 миллионов рублей. Однако продюсер жалуется, что его сын Бари-младший до сих пор пиарится на его здоровье, сообщает «Вокруг ТВ».
Бари Алибасов записал видеообращение к сыну и посоветовал ему зарабатывать свои умом, а не ложью об отце. Продюсер попросил оставить его в покое и дать возможность жить свой жизнью.
Недавно о здоровье создателя группы «На-На» начали ходить тревожные слухи. Бари Каримович опубликовал в личном блоге ролик, в котором разгуливал по Москве босиком.
Спустя несколько дней Алибасов ответил на заявления о своём ухудшении здоровья и объяснил, как всё было на самом деле. По его словам, он одел новые туфли и пошёл прогуляться. Однако вскоре натёр мозоли и решил вернулся обратно. У дома он скинул обувь и пошёл босиком.
Продюсер отметил, что был шокирован комментариями. Некоторые даже решили, что у Бари Каримовича болезнь Альцгеймера. Алибасов заявил, что у некоторых «чувство юмора убито насмерть».
Просмотров всего: 206