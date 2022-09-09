Бари Алибасов пожаловался, что сын пиарится на его здоровье

Бари Алибасов записал видеообращение к сыну и посоветовал ему зарабатывать свои умом, а не ложью об отце. Продюсер попросил оставить его в покое и дать возможность жить свой жизнью.

Недавно о здоровье создателя группы «На-На» начали ходить тревожные слухи. Бари Каримович опубликовал в личном блоге ролик, в котором разгуливал по Москве босиком.

Спустя несколько дней Алибасов ответил на заявления о своём ухудшении здоровья и объяснил, как всё было на самом деле. По его словам, он одел новые туфли и пошёл прогуляться. Однако вскоре натёр мозоли и решил вернулся обратно. У дома он скинул обувь и пошёл босиком.

Продюсер отметил, что был шокирован комментариями. Некоторые даже решили, что у Бари Каримовича болезнь Альцгеймера. Алибасов заявил, что у некоторых «чувство юмора убито насмерть».