11 сентября амурчане выберут депутатов

В четверг, 8 сентября, состоялось очередное заседание избирательной комиссии Амурской области. Все избирательные комиссии уже запустили телефоны горячей линии. Амурчане могут уточнить, где находится их избирательный участок, какие кандидаты выдвинуты, узнать о порядке проведения досрочного голосования и многое другое. Кроме того, в областной избирательной комиссии звонки принимают юристы по номеру 8(4162)37-07-33 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (с перерывом на обед с 13:00 до 14:00), а в день голосования – с 8:00 до 20:00.

В Благовещенске состоятся дополнительные выборы депутата городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 28. Посмотреть полный календарь выборов по Амурской области можно на сайте Амуризбиркома.

За ходом голосования на выборах 11 сентября в Приамурье будут следить 377 наблюдателей. Из них 10 представляют Общественную палату области, а остальные – от кандидатов и партий. Впервые в этом году каждый кандидат мог назначить не двух, а трёх наблюдателей. В итоге больше всего их примут участковые избирательные комиссии Магдагачинского района – 72. Там состоятся выборы депутатского корпуса всего района и главы посёлка Магдагачи, сообщает Амуризбирком.

Фото: Амуризбирком