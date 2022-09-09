Певицу Монеточку объявили в розыск из-за иска Стаса Костюшкина

Монеточка недавно уехала в Латвию вместе с мужем продюсером Виктором Исаевым, а менее месяца назад впервые стала мамой.

На днях стало известно, что 24-летнюю певицу разыскивают судебные приставы из-за невыплаченного долга Костюшкину. Если Лиза не погасит долг, то в России арестуют её квартиру.

Как пишет «Комсомольская правда», Монеточка опровергла новости о том, что у неё остались долги перед артистом. Однако на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов она числится как должник.

По словам певицы, она не получала никаких оповещений, а о розыске узнала из новостей. Лиза уверяет, что полностью погасила долг перед Костюшкиным. Она оплачивала его частями, поэтому, возможно, деньги пришли с задержкой.

Монеточке посоветовали позвонить приставу и объяснить ситуацию. Она признаётся, что хочет поскорее забыть эту нелепую историю, которая очень ей надоела. Также артистка опубликовала в своем Телеграм-канале скриншоты, подтверждающие, что она выплатила 512 500 рублей.

Конфликт между Стасом Костюшкиным и Монеточкой произошёл в прошлом году. Певец обвинил коллегу в плагиате и заявил, что она использовала его песню «Женщина, я не танцую» в своей работе «Мама, я не зигую». Экспертиза нашла в песне Елизаветы Гырдымовой 73 процента заимствования.