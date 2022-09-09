Артемий Лебедев сообщил о разводе с женой, родившей ему шестерых детей

Лебедев заявил, что важнейшей новостью недели является его развод. Супруги воспитывают шестерых детей, однако это не остановило дизайнера. Причины расставания с Алёной Ивановой он раскрывать не стал.

Несколько месяцев назад в интервью Ксении Собчак Лебедев признался, что был бы рад, если бы в России официально разрешили многожёнство. Он не раз заявлял, что у него растут десять детей от разных женщин.

47-летний Артемий Лебедев – сын писательницы и телеведущей Татьяны Толстой. У него есть собственная компания, которая создавала дизайн для московского метро и олимпийской сборной России. Его жена Алёна тоже является дизайнером, а также преподавателем по рисунку.

Говорят, что именно благодаря супруге Лебедев получал выгодные контракты. Как пишет «СтарХит», сестра Алёны занимается распределением заказов от правительства Москвы. По слухам, именно это дало возможность дизайнеру стать партнёром многих госпроектов и сделать себе громкое имя.

Ранее Лебедев отмечал, что даже во время западных санкций его компания останется на плаву. По его словам, никто из работников его студии не уехал за границу. Большинство близких и знакомых Артемия также остались в России.

Он считает, что для многих отъезд из страны был лишь эмоциональным поступком. Но когда у них закончатся деньги, они вернутся на родину, поскольку не смогут найти достойную работу за рубежом.