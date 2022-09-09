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9сентября
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сегодня, 13:27 0

В центре Благовещенска сбили пешехода

ДТП произошло на перекрестке Горького и Новой

В центре Благовещенска сбили пешехода
Фото: dpskontrol_28rus

Между 8 и 9 часами утра на пересечении улиц Горького и Новая в Благовещенске легковой автомобиль сбил пешехода, сообщает телеграм-канал dpskontrol_28rus.

В Госавтоинспекция Амурской области подтвердили информацию об этом дорожном инциденте.

— На месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в областном ГИБДД.

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#дороги #ДТП #транспорт

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