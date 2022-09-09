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В центре Благовещенска сбили пешехода
ДТП произошло на перекрестке Горького и Новой
Фото: dpskontrol_28rus
Между 8 и 9 часами утра на пересечении улиц Горького и Новая в Благовещенске легковой автомобиль сбил пешехода, сообщает телеграм-канал dpskontrol_28rus.
В Госавтоинспекция Амурской области подтвердили информацию об этом дорожном инциденте.
— На месте работает экипаж ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия, – сообщили в областном ГИБДД.
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