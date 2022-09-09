Амурский школьник выиграл федеральный грант

«Вожатский бумеранг» и «Страна на века» – так называются проекты, которые будут запущены в Приамурье благодаря победе представителей региона в конкурсе микрогрантов Федерального агентства по делам молодежи, сообщает минобрнауки Амурской области.

Первым победителем стала начальник управления по воспитательной работе БГПУ Марина Воронина. Её проект «Вожатский бумеранг» получил 100 тысяч рублей.

— Проект «Вожатский бумеранг» – форма взаимодействия вожатых Амурской области, педагогов и школьников, интересующихся профессией вожатого. Цель интенсива – подвести итоги вожатского лета, организовать площадку для обмена опытом между педагогическими отрядами вузов и колледжей региона, а также привлечь к вожатской деятельности студентов младших курсов, – рассказала Марина Воронина.

Второй победитель – ученик Новобурейской школы № 1 Антон Удовиченко. Его проект «Страна на века» получил 98 тысяч рублей. Он направлен на формирование у подростков чувства гражданственной идентичности, национального сознания, истинных и глубоких патриотических чувств. Открывает проект фестиваль «Машина времени», в рамках которого на стадионе посёлка городского типа Новобурейский пройдут интерактивные площадки, отражающие значимые достижения России.