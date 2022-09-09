Прокуратура обнаружила неисправные ЛЭП в Сковородинском районе

В Амурской области после вмешательства транспортной прокуратуры отремонтируют шесть воздушных линий электропередачи, находящихся в ведении энергетического подразделения ОАО «РЖД».

Ранее транспортной прокуратурой с привлечённым инспектором Энергонадзора было установлено, что шесть ЛЭП в Сковородинском районе находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта. Тогда же выяснилось, что за электрохозяйство этого участка отвечает Сковородинская дистанция электроснабжения, которая является подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

Электрооборудование, находящееся на балансе, оказалось в аварийном состоянии, создавая реальную угрозу пожаров, замыканий, электротравм.

Сковородинский районный суд встал на сторону прокуратуры, обязав РЖД выполнить капремонт в течение года с момента вступления решения в силу.

Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства Сковородинского района, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.