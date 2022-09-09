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9сентября
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сегодня, 13:48 0

Прокуратура обнаружила неисправные ЛЭП в Сковородинском районе

Ответственного за электросети обязали провести ремонт

Прокуратура обнаружила неисправные ЛЭП в Сковородинском районе
Фото: Амур.инфо

В Амурской области после вмешательства транспортной прокуратуры отремонтируют шесть воздушных линий электропередачи, находящихся в ведении энергетического подразделения ОАО «РЖД».

Ранее транспортной прокуратурой с привлечённым инспектором Энергонадзора было установлено, что шесть ЛЭП в Сковородинском районе находятся в аварийном состоянии и требуют ремонта. Тогда же выяснилось, что за электрохозяйство этого участка отвечает Сковородинская дистанция электроснабжения, которая является подразделением Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

Электрооборудование, находящееся на балансе, оказалось в аварийном состоянии, создавая реальную угрозу пожаров, замыканий, электротравм.

Сковородинский районный суд встал на сторону прокуратуры, обязав РЖД выполнить капремонт в течение года с момента вступления решения в силу.

Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства Сковородинского района, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#дороги #закон #происшествия #транспорт #энергетика

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