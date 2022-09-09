Василий Орлов: «В Амурской области построят три новых животноводческих комплекса»

В следующем году в регионе начнется строительство трех молочных ферм и расширение одного уже существующего хозяйства, отметил губернатор.

Крупным проектом станет роботизированный комплекс на 2 000 коров. Его намерена реализовать компания «МиС Агро». Стоимость комплекса оценивается в 2,7 миллиарда рублей.

Акционерное общество «Димское» в сентябре планирует приступить к строительству комплекса на 1 400 бурёнок. Проект оценивается в 1,4 миллиарда.

«Агрофирма АНК» займется возведением коровника на 1 200 голов в селе Николо-Александровка. Компания готовит проектную документацию.

Расширением займется животноводческий комплекс «Луч». В настоящее время в районе села Ивановка хозяйством ведется первый этап строительства молочной фермы на 1 535 голов скота, второй этап даст расширение фермы ещё на 830 голов.

— С реализацией всех четырех инвестпроектов производство молока в области через пять лет увеличится почти на 48 тысяч тонн. Прирост составит более 30 %. Для сравнения – за прошлый год в регионе было произведено порядка 140 тысяч тонн молока. Помимо увеличения доли амурского молока на внутреннем рынке, это даст региону возможность активнее выходить на дальневосточные рынки сбыта. Расширению производства всегда сопутствует увеличение числа рабочих мест и объема налоговых отчислений, – сказал Василий Орлов.