Павел Прилучный и Зепюр Брутян рассказали, как начинался их роман

Ранее Павел Прилучный редко общался с прессой на личные темы, а в социальных сетях больше говорил о работе. Но сейчас в блоге актёра стало больше личных фото. Павел объяснил, что он долгое время не делился личной жизнью, и люди сами стали додумывать происходящее. Он не хочет, чтобы за его спиной придумывали небылицы, поэтому решил сам делится тем, что считает нужным.

Артисты рассказали, что познакомились на съёмках сериала «В клетке» (18+) в 2018 году. По их словам, между ними были обычные рабочие отношения. А в марте этого года Павел и Зепюр случайно столкнулись в торговом центре и больше не расставались. Через три дня Прилучный признался избраннице в любви и предложил выйти за него замуж. Актриса признаётся, что поначалу не отнеслась к этому серьёзно, но Павел был настроен решительно, и уже через несколько дней они вместе поехали к её родителям.

По словам актёра, после прошлого брака он больше не планировал жениться. Но встретив Зепюр, сразу почувствовал, что она близка ему «и по менталитету, и по характеру, и по жизненным ценностям».

Зепюр также рассказала, что почти сразу познакомилась с детьми Павла. По её словам, они быстро нашли общий язык и подружились.

Влюблённые признались, что задумываются и об общих детях. Брутян считает Прилучного прекрасным отцом и уверена, что у него должно быть не меньше пяти детей. Актриса хочет родить дочь и сына, похожего характером на папу.