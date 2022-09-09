Новый глава Роскосмоса впервые прибыл на космодром Восточный

Как сообщает телеграм-канал «Роскосмоса», сегодня Юрий Борисов осмотрел строительство инфраструктуры ракетно-космического комплекса для ракеты «Ангара».

Сейчас на объекте ведутся работы по дооснащению технологическим оборудованием самого масштабного сооружения будущего стартового комплекса – кабель-заправочной башни. Она предназначена для размещения оборудования, систем и коммуникаций стартового комплекса, а также для доступа специалистов к зонам её обслуживания.

Также Генеральный директор ознакомился с ходом стройки будущего аэропортового комплекса космодрома. В настоящий момент здесь завершается бетонирование взлётно-посадочной полосы, которая сможет принимать самолеты любой грузоподъёмности. Юрий Борисов отдельно отметил качество и технологичность работ по строительству взлётной полосы.

Фото: Роскосмос