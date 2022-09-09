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9сентября
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сегодня, 12:04 0

Новый глава Роскосмоса впервые прибыл на космодром Восточный

Юрий Борисов посетил стройплощадку «Ангары» и будущий аэропорт

Новый глава Роскосмоса впервые прибыл на космодром Восточный
Фото: Роскосмос

Как сообщает телеграм-канал «Роскосмоса», сегодня Юрий Борисов осмотрел строительство инфраструктуры ракетно-космического комплекса для ракеты «Ангара».

Сейчас на объекте ведутся работы по дооснащению технологическим оборудованием самого масштабного сооружения будущего стартового комплекса – кабель-заправочной башни. Она предназначена для размещения оборудования, систем и коммуникаций стартового комплекса, а также для доступа специалистов к зонам её обслуживания.

Также Генеральный директор ознакомился с ходом стройки будущего аэропортового комплекса космодрома. В настоящий момент здесь завершается бетонирование взлётно-посадочной полосы, которая сможет принимать самолеты любой грузоподъёмности. Юрий Борисов отдельно отметил качество и технологичность работ по строительству взлётной полосы.

Фото: Роскосмос

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#Дальний Восток #космодром #космос #строительство

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