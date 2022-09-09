Семилетняя благовещенка попала под колеса автомобиля

В четверг, 8 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома № 134 на улице Калинина совершён наезд на несовершеннолетнего, сообщают в отделе ГИБДД по городу Благовещенску.

Полиция установила, что девочка 2015 года рождения попала под колеса автомобиля Nissan Tiida, когда перебегала дорогу в неположенном месте. В результате происшествия ребёнка с травмами госпитализировали в больницу.

— Родителям необходимо ежедневно напоминать и объяснять не только правила поведения на дороге и около проезжей части, но и последствия нарушения данных правил, чтоб дети знали и понимали, какими именно последствиями это может обернуться, – пояснила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения благовещенского отдела ГИБДД Ирина Самарина.