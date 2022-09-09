Делегация из Мьянмы прилетела в Амурскую область

Обновлено: 16:37



Накануне на полях Восточного экономического форума состоялась встреча Владимира Путина с председателем государственного административного совета, премьер-министром временного правительства, главнокомандующим вооружёнными силами Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном. Сегодня после завершения ВЭФ – 2022 Мин Аун Хлайн прибыл в Амурскую область.

Airbus A319 с высокопоставленными лицами на борту приземлился в аэропорту Благовещенска около 9 утра, через полчаса часть делегации пересела в вертолеты и отправилась на космодром Восточный, сообщил корреспонденту Амур.инфо собственный источник.

На амурский космодром вместе с руководителем Роскосмоса Юрием Борисовым полетел и глава республики Мьянма. Вторая часть иностранной делегации осталась в Благовещенске. Сегодня для них проведут экскурсию по городу и организуют прогулку на теплоходе по Амуру, сообщили в региональном правительстве.

— Мьянма – наш давний, надёжный партнёр в Юго-Восточной Азии. На следующий год у нас, по-моему, юбилей – 75 лет (установления дипломатических отношений). Отношения развиваются у нас позитивно. Объём торгово-экономических связей пока в абсолютных величинах скромный, но тенденция очень хорошая – в 2,4 раза увеличение за первое полугодие текущего года, – сказал во время встречи на ВЭФ – 2022 Владимир Путин.

Справка АИ



Мьянма – Республика Союз Мьянма, ранее (до 1989 года) Бирма – государство в Юго-Восточной Азии, расположено в западной части полуострова Индокитай. Мьянма граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом и Таиландом.

Обновлено 13:43

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов ознакомил лидера Мьянмы с инфраструктурой Восточного и рассказал о перспективах развития космодрома. В частности, Мин Аунг Хлайн осмотрел действующий стартовый и технический комплексы ракеты-носителя «Союз-2», строительство стартового комплекса для ракет «Ангара».

Как сообщает телеграм-канал госкорпорации Роскосмос, в ходе сегодняшнего визита российской стороной и Мьянмой было принято решение развивать сотрудничество в космосе.

Обновлено 16:37

— Визит в регион представителей Республики Союз Мьянма – это отличная возможность для демонстрации возможностей области. Регион имеет налаженные торговые связи с рядом стран азиатского региона – Китаем, Монголией, Вьетнамом и Индией, надеюсь, будут найдены точки соприкосновения и с Республикой Союз Мьянма, – сказал Василий Орлов.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области