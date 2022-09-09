Амурская область заключила соглашения на 24 миллиарда рублей
Итоги Восточного экономического форума подвело Полпредство ДФО
В рамках VII Восточного экономического форума подписано 296 соглашений на рекордные три триллиона 272 миллиарда рублей. Средства будут направлены на развитие Дальнего Востока.
В этом году форум собрал семь тысяч участников, среди которых 68 стран (включая делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении и Республики Корея) и более полутора тысяч представителей из 700 компаний. Соглашения, пописанные между главами субъектов и представителями бизнеса, министерствами и другими структурами, коснулись в основном образования и науки, промышленности и строительства, социально-экономического развития регионов.
— Несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжается. Реализуется 2 729 инвестпроектов, 525 из них введено в эксплуатацию. В экономику поступило порядка 2,7 триллиона рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест. В этом году в рамках форума прошло более ста мероприятий, основные их итоги были доложены президенту. Большая часть решений, принятых по итогам сессий, была им поддержана, а значит есть все предпосылки, чтобы Дальний Восток развивался быстрее, – отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Лидеры ВЭФ – 2022 среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений:
- Республика Саха (Якутия) – более 30 соглашений на сумму 338 миллиардов рублей
- Забайкальский край – 10 соглашений на сумму 148 миллиардов рублей
- Сахалинская область – 9 соглашений на сумму 117 миллиардов рублей
- Приморский край – 24 соглашения на сумму 100 миллиардов рублей
- Камчатский край – 6 соглашений на сумму 58 миллиардов рублей
- Магаданская область – 5 соглашений на сумму 45 миллиардов рублей
- Республика Бурятия – 9 соглашений на сумму 44 миллиарда рублей
- Республика Хакасия – 8 соглашений на сумму 30 миллиардов рублей
- Амурская область – 13 соглашений на сумму 24 миллиарда рублей
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