Амурская область заключила соглашения на 24 миллиарда рублей

В рамках VII Восточного экономического форума подписано 296 соглашений на рекордные три триллиона 272 миллиарда рублей. Средства будут направлены на развитие Дальнего Востока.

В этом году форум собрал семь тысяч участников, среди которых 68 стран (включая делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении и Республики Корея) и более полутора тысяч представителей из 700 компаний. Соглашения, пописанные между главами субъектов и представителями бизнеса, министерствами и другими структурами, коснулись в основном образования и науки, промышленности и строительства, социально-экономического развития регионов.

— Несмотря на санкции и внешнее давление, развитие Дальнего Востока продолжается. Реализуется 2 729 инвестпроектов, 525 из них введено в эксплуатацию. В экономику поступило порядка 2,7 триллиона рублей инвестиций, создано более 100 тысяч рабочих мест. В этом году в рамках форума прошло более ста мероприятий, основные их итоги были доложены президенту. Большая часть решений, принятых по итогам сессий, была им поддержана, а значит есть все предпосылки, чтобы Дальний Восток развивался быстрее, – отметил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Лидеры ВЭФ – 2022 среди субъектов РФ по сумме заключенных соглашений: