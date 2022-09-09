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9сентября
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сегодня, 11:01 0

Российским спортсменам не вернули гимн и флаг

Санкции в отношении России сохраняются

Российским спортсменам не вернули гимн и флаг
Фото: Амур.инфо

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить санкции в отношении российских спортсменов. На соревнованиях они по-прежнему не смогут использовать гимн, флаг и опознавательные знаки, пишет РИА ФАН со ссылкой на официального представителя МОК Марка Адамса.

Адамс отмечает, что данное решение принято в целях «защиты». Без решения МОК страны могли не допускать в страну спортсменов по своему усмотрению, что нарушало целостность и честность соревнований.

Он уверен, что решение олимпийского комитета защищает соответствующую сферу от политизации.

— Исполнительный комитет постоянно следит за ситуацией, мы должны помнить, что МОК принял решение о санкциях, с одной стороны, и защитных мерах – с другой, – сообщил Марк Адамс.

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