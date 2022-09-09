Российским спортсменам не вернули гимн и флаг
Санкции в отношении России сохраняются
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить санкции в отношении российских спортсменов. На соревнованиях они по-прежнему не смогут использовать гимн, флаг и опознавательные знаки, пишет РИА ФАН со ссылкой на официального представителя МОК Марка Адамса.
Адамс отмечает, что данное решение принято в целях «защиты». Без решения МОК страны могли не допускать в страну спортсменов по своему усмотрению, что нарушало целостность и честность соревнований.
Он уверен, что решение олимпийского комитета защищает соответствующую сферу от политизации.
— Исполнительный комитет постоянно следит за ситуацией, мы должны помнить, что МОК принял решение о санкциях, с одной стороны, и защитных мерах – с другой, – сообщил Марк Адамс.
Просмотров всего: 435